Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:48

Минувший вторник войдет в историю Америки. Верховный суд штата Колорадо постановил исключить имя Дональда Трампа из бюллетеней республиканских праймериз. Иными словами, ему запретили баллотироваться в этом штате в связи с провокационной и подстрекательской ролью, которую он сыграл 6 января 2021 года. Историки не припомнят прецедентов такого решения в прошлом. Напомню, что в тот январский день в Палате представителей Конгресса проходила сертификация президентских выборов, которые за два месяца до этого выиграл Джо Байден. Но торжественную церемонию нарушили сотни сторонников проигравшего Трампа, которые ворвались с протестами в цитадель демократии Америки. Некоторые из них призывали повесить Нэнси Пелоси, тогда спикера нижней палаты.

Случайно или нет, но судьи Колорадо вынесли свой вердикт в день, когда ровно три года назад Трамп разместил в Twitter пост, в котором вновь содержались инсинуации в отношении того, что победу у него украли, и предсказывалось, что 6 января «будет буйным». Многие его противники не без оснований считают, что Трамп знал, чем закончится дело. И в течение многих месяцев демократы в Палате представителей думали о том, как подобраться к 14-ой поправке к Конституции, которая запрещает участвовать в выборах и занимать выборные должности лицам, которые нарушили присягу и были замешаны в мятеже. Эти усилия в Конгрессе ни к чему не привели. Но и в штате Колорадо решение убрать имя Трампа из бюллетеней далось непросто. Некоторые судьи настаивали на том, что поправку нельзя применять к действующим президентам. Однако их аргументы в конечном итоге приняты не были.

Что же будет дальше? Мнения в отношении важности решения суда Колорадо разнятся. Politico пишет, что колорадский вердикт «окажет очень серьезное воздействие на весь ход избирательной кампании». The Washington Post считает, что его влияние будет незначительным. Колорадо является синим штатом с традиционным большинством демократов. На прошлых выборах Байден просто разгромил здесь Трампа, победив с преимуществом более чем в 13 процентов. Судьба Трампа как кандидата от республиканцев, пишет издание, будет определена не в Колорадо, а так называемом супервторнике в марте, когда в праймериз будут участвовать сразу 15 штатов. До этого власти двух штатов – Мичигана и Миннесоты – отказались убирать имя Трампа из бюллетеней. Однако кто даст гарантию, что в других штатах не последуют примеру Колорадо? Отсюда и истерика, поднятая воинством Трампа. «Это решение было принято неизбранными левыми судьями по приказу Джорджа Сороса, это просто безумие, – говорит активист Трампа Джим Маклафин. – Эти людишки носятся с утверждениями, что Трамп является угрозой для демократии и посему его надо не допускать к выборам. Они не дают американскому народу право выбора».