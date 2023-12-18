Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных построек на территории Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, в рамках этих мероприятий был выявлен факт незаконного строительства нежилого объекта в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку.

В результате мероприятий, проведенных Госагентством при участии представителей местной исполнительной власти, незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.