Абрамович останется под санкциями

Суд ЕС отклонил иск Романа Абрамовича об отмене ограничительных мер Евросоюза, примененных против него в связи с войной РФ против Украины, которые российский олигарх пытался оспорить.

"Суд отклоняет иск господина Абрамовича и таким образом оставляет в силе примененные к нему ограничения. Совет ЕС не ошибся в своих оценках, принимая решение о включении и сохранении имени Абрамовича в списках, учитывая его роль в Евраз Групп, и, в частности, ее родительской компании", - говорится в сообщении суда.

Абрамович пытался оспорить включение себя в санкционные списки и хотел получить компенсацию в размере миллиона евро за ущерб, нанесенный его репутации.