Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям провела в бизнес-центре Demirchi Tower в Баку пожарно-тактические учения на тему «Тушение пожаров в административных зданиях и правильная организация эвакуации людей».

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, главной целью проведения учений стало дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарно-спасательных сил, задействованных при пожарах в административных зданиях в городе, усиление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров на подобных объектах, а также повышение знаний соответствующего персонала объекта о правилах первичного поведения при пожарах.

Оперативно прибывшие на место произошедшего в ходе учений условного пожара территориальные подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы эвакуировали сотрудников из «опасной зоны», произвели разведку на месте «пожара» и потушили «пожар».

После успешно проведенных учений была обсуждена деятельность подразделений пожарной охраны во время «тушения», даны соответствующие поручения.