Спецпредставительство президента в Шуше опровергает...

Некоторые местные СМИ опубликовали информацию о якобы введении ограничений на выезд и въезд в Шушу с 31 декабря по 2 января.

Специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе назвало данную информацию недостоверной: «Сообщаем, что въезд в Шушу и выезд из города, как всегда, осуществляется согласно соответствующим правилам, никаких ограничений не введено».