У призвавшего сбросить на Европу ядерную бомбу политолога нашли квартиру в Венеции

Недвижимость площадью 84 кв. м находится в туристическом районе Кастелло и записана на самого Караганова и его жену Екатерину Караганову-Милославскую. Но напрямую пользоваться квартирой Караганов теперь не может: после публикации статьи, в которой он предлагал сбросить ядерную бомбу на Европу, Евросоюз ввел против него персональные санкции. Однако это не мешает политологу получать доход от сдачи венецианской недвижимости.

Караганов — почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, один из учредителей Валдайского клуба. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. В июне 2023 года в журнале «Профиль» появилась статья политолога, в которой он объяснил, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если «не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты». «Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», — отметил Караганов. Он предложил усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения. Если же Запад не отступит, «тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум»: «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация».