Каспийский лосось (Salmo caspius) представляет собой уникальный вид рыбы, к большому сожалению, находящийся сегодня под серьезной угрозой исчезновения – в условиях быстрого уменьшения численности этого эндемичного вида компания Azerbaijan Fish Farm выделяется как первопроходец в сфере сохранения и восстановления популяции каспийского лосося.

Дочерняя компания LU-MUN Holding Azerbaijan Fish Farm является крупнейшим инвестором рыбной отрасли Азербайджана, чьи проекты направлены на создание новых рыбоводных хозяйств и восстановление биоразнообразия Каспийского моря, в том числе и популяции каспийского лосося.

Также Р.Табасаранский рассказал, что популяция каспийского лосося, внесенного в Красную книгу Азербайджана, за последние годы значительно уменьшилась и подчеркнул следующее: «С 2020 года мы работаем над программой изучения и промышленного воспроизводства каспийского лосося. Надеемся, что она поможет в восстановлении популяции и организации промышленного разведения каспийского лосося в рыбных хозяйствах страны».

«Недавний выпуск мальков каспийского лосося в море в Нефтчалинском районе - первое мероприятие в серии запланированных нами на ближайшее время. С каждым новым этапом данной кампании мы планируем выпускать в море все больше мальков этого эндемичного вида рыбы и надеемся, что в будущем к нам присоединятся и другие производители, и рыбоводческие предприятия Азербайджана», - отметил в комментарии представителям азербайджанских СМИ председатель правления LU-MUN Holding Руфат Табасаранский.

С какими основными трудностями сталкивается популяция каспийского лосося сегодня и каким образом усилия Azerbaijan Fish Farm направлены на ее спасение и восстановление?

Каспийский лосось сталкивается с множеством проблем, вызванных человеческой деятельностью и изменениями климата, создающих реальную угрозу для выживания этого эндемичного вида – основные проблемы следующие:

- Барьеры для миграции - людская деятельность, к примеру, такая как строительство плотин или других барьеров, может помешать нормальной миграции лосося, что снижает его возможности воспроизводства;

- Перегрев воды - изменения климата и экологические факторы могут привести к повышению температуры воды, что в свою очередь может негативно сказаться на жизненных условиях лосося и его размножении;

- Загрязнение - выбросы загрязняющих веществ в воду, такие как промышленные отходы или химические вещества, могут оказывать токсическое воздействие на лосося и его окружающую среду.

- Незаконный промысел - Незаконная рыболовная деятельность может привести к перевыловам рыб и снижению численности популяции лосося.

Говоря об Azerbaijan Fish Farm, следует особо подчеркнуть тот факт, что эта компания ярко выделяется как уникальное предприятие, специализирующееся на разведении и выращивании каспийского лосося - компания активно участвует в программе охраны и восстановления этого эндемичного вида, предпринимая следующие важные и нужные шаги для поддержания его популяции в благоприятном состоянии:

- Разведение и выращивание в контролируемых условиях - Azerbaijan Fish Farm занимается разведением лосося в Гебалинском районе в специально созданных условиях, обеспечивая контроль над внешними факторами, такими как чистота воды и температурные изменения. Подчеркнем, что подобный подход способствует эффективной защите от неблагоприятных воздействий на процесс разведения.

- Восполнение популяции в естественной среде обитания - компания принимает активное участие в проектах восстановления популяции лосося в Каспийском море. Недавно, как уже было отмечено выше, был осуществлен значительный выпуск лососевых в естественные воды, что не только способствует восстановлению численности лосося, но и оказывает положительное воздействие на его природную среду. Такие инициативы подчеркивают стремление Azerbaijan Fish Farm к активному восстановлению и поддержанию устойчивости популяции лосося в ее естественной среде.

- Исследования и образование - Azerbaijan Fish Farm также вкладывает средства в исследования, нацеленные на более глубокое понимание экологии и поведения Каспийского лосося. Помимо этого, компания активно взаимодействует с общественностью, организуя образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о рисках, с которыми сталкивается этот вид. Такие шаги подчеркивают не только научный подход компании, но и ее стремление к общественному просвещению и партнерству для сохранения каспийского лосося.

В дополнение к своему вкладу в сохранение этого эндемичного вида Azerbaijan Fish Farm предприняла значительные шаги для обеспечения в стране доступа к каспийскому лососю для потребителей. Энергичные усилия компании позволили сделать этот ценный и уникальный продукт доступным для граждан Азербайджана и гостей столицы, предоставляя им возможность наслаждаться великолепным вкусом свежего и высококачественного лосося. Этот факт также подчеркивает стремление компании к обеспечению не только сохранения эндемичного вида, но и предоставления продукта для удовлетворения вкусовых предпочтений гурманов.