Боррель бьет в набат: «Европа в опасности»

Проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит в Украине, а бои в секторе Газа продолжатся, заявил в соцсети Х (ранее Twitter) глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить в Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — написал он.