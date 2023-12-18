Британская разведка: На украинском фронте застой

Украина мобилизовала значительный ресурс для укрепления полевых фортификаций, поскольку ее войска на большей части линии фронта переходят к оборонительной тактике. Об этом пишет британская разведка.

В середине декабря украинцы усиливали оборонительные рубежи вдоль границы с Беларусью путем установки «зубов дракона», колючей проволоки и противотанковых рвов.

Российская армия продолжает попытки локального наступления в нескольких секторах, но отдельные атаки редко проводятся подразделениями численностью более взвода. Крупный прорыв России маловероятен, и в целом на фронте обозначился застой, считают авторы британской сводки.