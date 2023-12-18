Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, З.Гасанов отметил важность выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей для совершенствования личной подготовки, повышения знаний и навыков. До сведения военнослужащих было доведено, что они должны быть готовы в любой момент выполнить задачи Верховного главнокомандующего.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель президента в Лачинском районе Масим Мамедов и другие высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

М.Мамедов рассказал о работе, проводимой благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана во всех регионах, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих.

Затем группе военнослужащих, отличившихся на службе, вручили ценные подарки. Министр осмотрел представленную военную технику и проверил готовность экипажей.