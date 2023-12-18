Наряду с продажей номеров и их восстановлением, а также другими услугами, в магазине, расположенном на улице Капитана Сеидова, 4А, осуществляется продажа мобильных телефонов, различных устройств и аксессуаров.

Nar открыл магазин продаж и обслуживания в городе Шарур Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В соответствии со стратегией клиентоориентированности мобильного оператора абоненты Nar могут воспользоваться этими высококачественными услугами по самой доступной цене.

Мобильный оператор продолжает предоставлять своим абонентам уникальные тарифы и новые концептуальные магазины. Только в 2023 году было открыто 13 новых магазинов Nar.

Список магазинов Nar и подробную информацию о предлагаемых услугах можно найти на сайте nar.az.