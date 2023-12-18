Убийство 13-летней давности раскрыли в Азербайджане

В Азербайджане раскрыто убийство 13-летней давности. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и МВД.

Согласно сообщению, 16 февраля 2010 года на дороге из села Махмудлу Шамкирского района в село Ениабад в автомобиле Daewoo Nexia было обнаружено тело жителя села Ениабад Гасанова Магеррама Кямиль оглу (1953 г.р.) с множественными ранениями в области головы и тела. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, проведено расследование. Однако не удалось установить лицо или лиц, совершивших данное преступление, и потому производство по делу прекратили.

После повторного рассмотрения уголовного дела в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры производство по делу возобновили. В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 15 февраля 2010 года житель села Ениабад Шамкирского района Велиев Тураб Малик оглу поехал в Гянджу на автомобиле, которым управлял его односельчанин Магеррам Гасанов, а вернувшись через несколько часов в село, где они жили, сказал водителю, что не может выплатить ему деньги за поездку. Произошла ссора, во время которой Велиев преднамеренно убил в автомобиле Гасанова, нанеся ему многочисленные ножевые удары.

На основании собранных доказательств Велиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) УК Азербайджана.