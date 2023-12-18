Стало известно, когда Молдова покинет СНГ

Молдова окончательно покинет СНГ до конца 2024 года. Об этом 20 декабря заявила глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции республиканского парламента Дойна Герман.

«Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года», — приводит ее слова Sputnik Молдова.

По ее мнению, Молдова экономически не пострадает от выхода из СНГ и даже выиграет, так как не нужно будет платить взносы в организацию.

Она назвала тревогу оппозиции по этому поводу «манипуляцией и дезинформацией».