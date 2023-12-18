Захарова раскритиковала действия Запада по Азербайджану и Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала добавление и исчезновение Азербайджана и Армении из списка стран, поддержавших решение Евросоюза о продлении на три года, до 8 декабря 2026 года, европейского «списка Магнитского».

«В первоначальной версии в списке третьих стран фигурировали Азербайджан и Армения. Однако через некоторое время они оттуда чудесным образом исчезли. Конечно, на мой взгляд, этот вопрос было бы правильнее адресовать брюссельским фокусникам, потому что это действительно какая-то магия. Это жонглирование различными версиями своих документов. Что касается нашей оценки, все потуги Брюсселя придать своим антироссийским рестрикциям вид соответствия международным нормам за счет подтягивания всеми правдами и неправдами к своим санкционным мерам третьих стран – пустое, неконструктивное, бесперспективное занятие. Односторонние ограничительные меры ЕС, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН, являются грубым нарушением норм международного права», - сказала она.

По ее словам, «это как раз тот самый яркий пример проявления и неоколониального мышления в политике Брюсселя и того, что непосредственно хочет западное сообщество во главе с США под эгидой Брюсселя от влезания в процесс урегулирования отношений между странами».

«Единственная цель и задача никаким образом не связана с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, с урегулированием последствий длительного, десятилетиями идущего кризиса. Это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку, взять какую-то антироссийскую высоту, закрепиться на антироссийских позициях вблизи нашей страны», - сказала она на брифинге.

На днях на сайте Европейского совета появилось сообщение, что более 10 стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Азербайджан и Армения, присоединились к решению Европейского совета о продлении «Европейского списка Магнитского» на один год. Однако спустя несколько часов Азербайджан и Армения были удалены из данного перечня.