AZAL ищет бортпроводников

Бортпроводники играют ключевую роль в каждом полете, являясь неотъемлемой частью экипажа. Они заботятся о комфорте пассажиров и в то же время обеспечивают безопасность на борту самолета. Гибкость в решении проблем, индивидуальный подход к каждому пассажиру, умение быстро реагировать на любые ситуации – основные аспекты, делающие профессию особенной.

Кандидаты на позицию бортпроводника должны обладать такими качествами, как дисциплина, пунктуальность и способность сохранять спокойствие, проявляя хладнокровие в стрессовых ситуациях.

Для получения более подробной информации о требованиях к конкурсу на позицию «Бортпроводник», пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: https://glorri.com/azal/6580431c21cae5c4b836ca95.

Кандидаты могут подать заявку на данную вакансию через официальный сайт авиакомпании www.azal.az, перейдя в раздел «Карьера». Кроме того, они могут отправить свои резюме на адрес [email protected] или оставить их в специальном ящике, размещенном у входа «Международные рейсы» (Северный) Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

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