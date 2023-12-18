На севере Йемена, подконтрольному хуситам, идет всеобщая мобилизация для отправки в сектор Газа - для войны на стороне движения ХАМАС. Об этом заявил СМИ член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

"Она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря", - сообщил аль-Асад.

По его словам, обучаться военному делу добровольно пошли десятки тысяч молодых людей, а несколько групп уже выпустились.

Представитель хуситов подчеркнул, что эти бойцы примут участие в военных действиях в Газе на стороне палестинцев, "если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора". Как именно отряды хуситов попадут в полностью заблокированный Израилем и Египтом сектор Газа, пока не сообщается.

Напомним, йеменские хуситы в конце октября объявили о начале "военной операции" против Израиля. После чего начали атаковать суда, идущие в Израиль.



