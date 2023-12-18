США освободят соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных

Американская администрация отпустит близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных американских граждан. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет о венесуэльце Алексе Саабе. Он был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Соединенные Штаты утверждали, что он занимался отмыванием денег из бюджета Венесуэлы через структуры в США. Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в США в октябре 2021 года.

По данным AP, Венесуэла освободит как минимум 10 американских граждан, которые находятся под стражей в Венесуэле. При этом агентство Reuters пишет, что речь идет о 36 людях, среди которых 12 американцев.