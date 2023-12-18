Прилепин предложил присоединить к России все бывшие страны СССР

Российский писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в Москве предложил присоединить территории бывшего СССР к РФ и обучить их жителей русскому языку, что, по его мнению, решит «мигрантский вопрос».

Прилепин также поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборы президента России и заявил о необходимости для россиянок рожать больше детей: «Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми». Он добавил, что считает нужным присоединить страны, «откуда едут к нам гастарбайтеры»: «Чтобы не здесь их учить, а там уже в Узбекистане, допустим».

«Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: “Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это. Кто нам после парада в Киеве запретит что-либо делать на евразийской территории? Никто».