Брежнев перестал быть почетным гражданином Днепра

Городской совет украинского Днепра лишил звания «Почетного гражданина Днепра» бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Леонид Брежнев лишен звания «Почетного гражданина Днепра». Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - написал по этому поводу мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Брежнев родился в 1907 году на Днепропетровщине и после окончания Второй мировой войны несколько лет был 1-м секретарем Днепропетровского областного и городского комитетов КП(б)У.