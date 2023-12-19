Джаваншир Кулиев поддержал президента
Заслуженный деятель искусств, известный композитор Джаваншир Кулиев поддержал кандидатуру действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева на грядущих внеочередных президентских выборах 7 февраля.
«Не знаю причину проведения внеочередных выборов (президента). Но уверен на 100%, что азербайджанский народ изберет президента Ильхама Алиева. Я сам вижу Ильхама Алиева фаворитом (на выборах) и собираюсь проголосовать за него», - сказал Кулиев.
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