Словакия не заморозит недвижимость россиян

Словакия не намерена замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, на своей территории, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Существуют государства, Чехия например, (она) как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям. Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», - сказал он.

Фицо также заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку «это будет началом Третьей мировой войны».