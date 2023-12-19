В Польше прекратили вещание государственные телеканалы обновлено 21:06
Руководство польских государственных СМИ – общественного телевидения, радио и информационного агентства PAP – отправлено в отставку. Об этом в среду, 20 декабря, сообщило правительство Польши.
Как сообщает PolsatNews, менее чем через час после обнародования заявления телеканалы TVP Info и TVP3 прекратили вещание. Сайт TVPinfo не работает.
В новом правительстве утверждают, что государственные СМИ стали средством пропаганды за восемь лет пребывания у власти партии "Право и справедливость". Коалиция премьер-министра Дональда Туска пообещала создать новые СМИ, которые будут иметь более сбалансированный подход.
Накануне Сейм Польши принял постановление "О восстановлении правового порядка, непредвзятости и целостности государственных СМИ и Польского агентства печати". За постановление проголосовали 244 депутата, против — 84, 16 депутатов воздержались.
В документе Сейм призвал все государственные органы принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования государственных СМИ.
Политики "Права и справедливости" решение не поддержали. Многие из них, в частности лидер партии Ярослав Качиньский, отправились к зданию телеканала TVP, чтобы "защищать демократию".
*** 20:20
Новое проевропейское правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении руководителей госСМИ, которых раньше обвиняли в предвзятости и пропаганде.
Речь идет об отстранении председателей и советов директоров государственного телевидения, радио и информационного агентства.
В заявлении Министерства культуры Польши говорится о необходимости восстановить беспристрастность средств массовой информации.
Во время правления партии «Право и справедливость» (PiS) во главе с Матеушем Моравецким государственные СМИ регулярно обвиняли в предвзятом освещении событий, передаче правительственной пропаганды и словесных нападках на оппозицию.
Руководство партии подвергалось критике со стороны оппозиции и некоммерческих организаций за попытки подавить независимые СМИ и ограничить свободу слова.