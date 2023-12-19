Руководство польских государственных СМИ – общественного телевидения, радио и информационного агентства PAP – отправлено в отставку. Об этом в среду, 20 декабря, сообщило правительство Польши.

Как сообщает PolsatNews, менее чем через час после обнародования заявления телеканалы TVP Info и TVP3 прекратили вещание. Сайт TVPinfo не работает.

В новом правительстве утверждают, что государственные СМИ стали средством пропаганды за восемь лет пребывания у власти партии "Право и справедливость". Коалиция премьер-министра Дональда Туска пообещала создать новые СМИ, которые будут иметь более сбалансированный подход.

Накануне Сейм Польши принял постановление "О восстановлении правового порядка, непредвзятости и целостности государственных СМИ и Польского агентства печати". За постановление проголосовали 244 депутата, против — 84, 16 депутатов воздержались.

В документе Сейм призвал все государственные органы принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования государственных СМИ.

Политики "Права и справедливости" решение не поддержали. Многие из них, в частности лидер партии Ярослав Качиньский, отправились к зданию телеканала TVP, чтобы "защищать демократию".