Новый посол США в Азербайджане Марк Либби посетил Аллею шехидов, сообщило дипломатическое представительство.

Посол почтил память шехидов и выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате конфликта.

Ambassador-designate Libby paid his respects at the Alley of Martyrs. He extends his condolences to the families and friends who lost loved ones due to conflict. #AmbLibby pic.twitter.com/iFRtSeobUR