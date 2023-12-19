Названы лучшие аэропорты мира

По итогам 2023 года лучшим в мире признан международный аэропорт «Маскат» в Омане. На втором и третьем месте разместились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос AirHelp Inc. среди почти 16 тыс. пассажиров, проходивший с 1 января по 30 сентября. Были исследованы более 4000 аэропортов во всемирной базе данных.

Эксперты учитывали своевременность выполнения рейсов каждым аэропортом, а также отзывы клиентов о навигации в аэропорту, питании и возможностях для покупок.

Журналисты отмечают, что Япония и Бразилия в целом доминируют в рейтинге эффективности аэропортов, каждая из этих стран имеет по три пункта в топ-10. Из американских аэропортов только три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис Сент-Пол (№13), Сиэтл/Такома (№34) и Детройтский столичный аэропорт округа Уэйн (№38).