Атака на Крым, ранен сотрудник ФСБ

Сразу две атаки были совершены 20 декабря по российским войсковым частям на территории аннексированного Крыма, сообщают источники российских СМИ.

Первая атака случилась примерно в 5:20 по бакинскому времени в Алуште. По меньшей мере три атаки зафиксированы по территории войсковой части 28735 пограничного упрвления ФСБ, которая, согласно открытым данным, расположена в селе Солнечногорское в Алуште.

Атака, предположительно, была совершена с дрона. Один сотрудник ПУ ФСБ получил ранение, повреждена антенна спутниковой связи, пишет ASTRA.

Вторая атака была совершена примерно в 5 утра мск по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района, предположительно, ракетами Storm Shadow. Полное название центра - 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Титова Воздушно-космических сил России (войсковая часть 81415). По территории центра было зафиксировано как минимум два удара, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет.