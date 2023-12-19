Сыну азербайджанского депутата могут запретить выезд из страны
Главное управление локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы подало иск в порядке особого производства в отношении сына депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы Эльчина Агамалы.
Ведомство требует запретить Агамалы-младшему выезд из страны в связи с тем, что он не выплачивает налоговую задолженность.
Дело будет рассматриваться в Бакинском коммерческом суде под председательством судьи Зейнаб Ахундовой, рассмотрение назначено на 29 декабря.
Отметим, что Эльчин Агамалы является бизнесменом. Ранее на ООО La Vida, руководителем которого он является, подали в суд за неуплату налоговых обязательств. Кроме того, сын депутата также является владельцем ООО Altus.