Сыну азербайджанского депутата могут запретить выезд из страны

Ведомство требует запретить Агамалы-младшему выезд из страны в связи с тем, что он не выплачивает налоговую задолженность.

Дело будет рассматриваться в Бакинском коммерческом суде под председательством судьи Зейнаб Ахундовой, рассмотрение назначено на 29 декабря.

Отметим, что Эльчин Агамалы является бизнесменом. Ранее на ООО La Vida, руководителем которого он является, подали в суд за неуплату налоговых обязательств. Кроме того, сын депутата также является владельцем ООО Altus.