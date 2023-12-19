Имран Хан из тюрьмы идет на выборы

Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан выставит свою кандидатуру на предстоящих 8 февраля выборах в парламент Исламской Республики. Об этом газете Dawn сообщили адвокаты находящегося в тюремном заключении политика.

«Имран Хан уполномочил меня сообщить, что он будет среди кандидатов, баллотирующихся от ДЗС на парламентских выборах, - сказал адвокат Али Зафар. - Он будет баллотироваться как минимум в трех избирательных округах Пакистана - в Исламабаде, Лахоре и Мианвали».

«Движение за справедливость» была создана Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он является ее бессменным лидером.