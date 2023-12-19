«Мы вступим во Всемирную торговую организацию, в региональные экономические ассоциации и будем проводить политику тесного сотрудничества с нашими близкими соседями, - заверил кандидат в президенты. - Значительную часть средств Государственного нефтяного фонда мы разместим в местных банках, чтобы у предпринимателей был доступ к дешевым кредитам. Мы также откроем границы и сделаем страну привлекательной для иностранных инвестиций».

Кандидат в президенты от партии «Народный фронт единого Азербайджана», депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в случае своего избрания главой государства планирует проведение в стране коренных реформ.

Коснувшись реформ в социальной сфере, Гудрат Гасангулиев пообещал масштабные преобразования, включая снижение пенсионного возраста, повышение пенсий и возобновление практики выплат детских пособий.

По словам кандидата, в стране созрела необходимость в создании профессиональной армии, состоящей, преимущественно, из контрактников. При этом азербайджанские юноши, достигшие призывного возраста, будут проходить действительную службу в течение всего лишь шести месяцев и получат возможность легально «откупиться» от службы армии.

В сфере внешней политики и безопасности кандидат пообещал тесное сотрудничество с Турцией, Россией, Пакистаном и Израилем, подчеркнув необходимость продолжения политики сближения с тюркскими государствами.

«Мы являемся наследниками первой Азербайджанской Демократической Республики и свое будущее в государственном управлении видим в применении модели парламентской республики, - подчеркнул кандидат в президенты. - Будут проведены конституционные реформы, возрастет роль парламентской оппозиции, а наша страна будет называться «Республика Северный Азербайджан». В целях сокращения числа чиновников и обеспечения подотчетности местного руководства перед населением страна будет разделена на 15 административно-территориальных единиц-регионов. В самих регионах будут созданы советы из тридцать одного депутата, избираемые местными жителями. Хочу напомнить, что все страны Западной Европы, распространившие демократию по всему миру, добились больших экономических успехов и социального развития, используя именно эту модель».