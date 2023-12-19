В Охлобыстина угодила украинская пуля

Российский актер, пропагандист Иван Охлобыстин посетил оккупированную часть Донбасской области Украины, где попал под обстрел. Об этом дочь Охлобыстина Евдокия сообщила на своей странице в Instagram.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник!» - написала она.