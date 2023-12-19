Сколько мужчин уезжают из Украины

Ежедневно из Украины выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек - как волонтеры по системе «Шлях», сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Игорь Матвийчук во время брифинга.

Как сообщают украинские СМИ, популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.

Многие уезжают как сопровождающие инвалидов благодаря лазейке: одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.

Еще большая доля уезжающих мужчин имеют справки о непригодности к военной службе. Некоторые даже меняют пол в паспорте - без хирургического вмешательства.