Что обсудили Пашинян с Раиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрагимом Раиси вопросы двусторонних отношений.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны поговорили о ходе реализации договоренностей.
Отмечается, что Пашинян и Раиси обменялись мнениями относительно региональной платформы «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Иран, Турция), заметив, что прошедшая в Тегеране встреча была полезной.
Первое заседание группы «3+3» (по факту – «пятерки», поскольку Грузия все еще не участвует в работе платформы) прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне замглав МИД пяти стран. Еще одно заседание, на этот раз с участием министров стран «пятерки» прошло в октябре 2023 года в Иране. Следующая встреча состоится в Турции в 2024 году.