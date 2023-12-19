Украина объявила в розыск российского олигарха

Фридмана разыскивают как подозреваемого по делу о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ. «Среди них – «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России», - говорится в сообщении ведомства.

По версии СБУ, Фридман использовал активы подконтрольной ему «Альфа-групп» и собственные ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России», поставляемой на передовую. Также структуры бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских военных на фронте.