Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20 декабря 2023, 22:24

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибывает завтра с официальным визитом в Ереван, где состоится его встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой стороны обсудят итоги совместного заседания Совета министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей национальной безопасности стран-членов ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в ноябре 2023 года в Минске. Отметим, что после прошедшего в ноябре прошлого года в Ереване саммита ОДКБ, который завершился без подписания итоговой декларации (премьер-министр Никол Пашинян отказался тогда подписывать документ - ред.), Армения бойкотирует деятельность этого военно-политического блока. В частности, она не отправляет своих военнослужащих на учения ОДКБ, а также не участвует в саммите и заседаниях этого блока, хотя параллельно заявляет, что выходить из этой структуры она так же не намерена.

В сложившейся ситуации предугадать главную цель завтрашнего визита генсека ОДКБ нетрудно – Имангали Тасмагамбетов везет в Армению на подпись документы, принятые на саммите ОДКБ в Минске, а также в ходе последних встреч на других уровнях. И поскольку все решения ОДКБ, даже формальные, должны приниматься единогласно (иначе они не имеют юридической силы – ред.), визит Тасмагамбетова в Ереван – это еще и напоминание Армении о том, что время «блужданий между стульями» истекло, и пора уже принять окончательное решение относительно своего членства в ОДКБ. Другими словами, либо министр обороны Папикян подпишет документ о создании коллективной системы ПВО, а премьер-министр Пашинян - итоговое заявление саммита ОДКБ, либо Армения автоматически вычеркивает себя из списка стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Как именно поступит Армения, мы узнаем завтра. Если подпишет, то это будет означать участие Армении в деятельности альянса, выражаясь языком пандемии, «на удаленке». А в случае же отказа, жизнеспособность этого военно-политического блока, в котором доминирует Россия, ослабнет еще больше. Кстати, накануне Никол Пашинян в очередной раз обвинил ОДКБ в нарушении обязательств перед Арменией, напомнив, что во время боев на границе с Азербайджаном весной-летом 2021 года, а также в сентябре 2022-го Армения обращалась за поддержкой и к ОДКБ, и в рамках двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве к России. Однако реакция, по словам армянского премьера, была «нулевой». Пашинян также напомнил, что предложил партнерам по ОДКБ зафиксировать зону ответственности Договора о коллективной безопасности.