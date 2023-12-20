Тасмагамбетов едет в Ереван, чтобы предупредить Пашиняна наш обзор
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибывает завтра с официальным визитом в Ереван, где состоится его встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой стороны обсудят итоги совместного заседания Совета министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей национальной безопасности стран-членов ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в ноябре 2023 года в Минске.
Отметим, что после прошедшего в ноябре прошлого года в Ереване саммита ОДКБ, который завершился без подписания итоговой декларации (премьер-министр Никол Пашинян отказался тогда подписывать документ - ред.), Армения бойкотирует деятельность этого военно-политического блока. В частности, она не отправляет своих военнослужащих на учения ОДКБ, а также не участвует в саммите и заседаниях этого блока, хотя параллельно заявляет, что выходить из этой структуры она так же не намерена.
В сложившейся ситуации предугадать главную цель завтрашнего визита генсека ОДКБ нетрудно – Имангали Тасмагамбетов везет в Армению на подпись документы, принятые на саммите ОДКБ в Минске, а также в ходе последних встреч на других уровнях. И поскольку все решения ОДКБ, даже формальные, должны приниматься единогласно (иначе они не имеют юридической силы – ред.), визит Тасмагамбетова в Ереван – это еще и напоминание Армении о том, что время «блужданий между стульями» истекло, и пора уже принять окончательное решение относительно своего членства в ОДКБ.
Другими словами, либо министр обороны Папикян подпишет документ о создании коллективной системы ПВО, а премьер-министр Пашинян - итоговое заявление саммита ОДКБ, либо Армения автоматически вычеркивает себя из списка стран-членов Организации договора о коллективной безопасности.
Как именно поступит Армения, мы узнаем завтра. Если подпишет, то это будет означать участие Армении в деятельности альянса, выражаясь языком пандемии, «на удаленке». А в случае же отказа, жизнеспособность этого военно-политического блока, в котором доминирует Россия, ослабнет еще больше.
Кстати, накануне Никол Пашинян в очередной раз обвинил ОДКБ в нарушении обязательств перед Арменией, напомнив, что во время боев на границе с Азербайджаном весной-летом 2021 года, а также в сентябре 2022-го Армения обращалась за поддержкой и к ОДКБ, и в рамках двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве к России. Однако реакция, по словам армянского премьера, была «нулевой».
Пашинян также напомнил, что предложил партнерам по ОДКБ зафиксировать зону ответственности Договора о коллективной безопасности.
«Республика Армения является членом ОДКБ, следовательно, Армения является зоной ответственности ОДКБ, - уточнил Пашинян. – Так зафиксируйте, что это за зона ответственности, ведь у нас ситуация, когда эта зона ответственности нарушена. В основе наших договоренностей лежало то, что суверенная территория Армении является красной линией для ОДКБ и Российской Федерации. Мы говорим, что эта красная линия нарушена, а они говорят: нет, как будто красная линия не была нарушена. Мы говорим: очень хорошо, тогда вот вам бумага, вот ручка - проведите красную линию там, где она проходит».
Упомянутый премьер-министром Армении спор разгорелся на саммите ОДКБ в Ереване. Тогда армянская сторона настаивала, чтобы ОДКБ приняла заявление о том, что «азербайджанская армия нарушила границы Армении». Однако и Россия, и другие члены ОДКБ отказались сделать это, поскольку между Азербайджаном и Арменией по сей день отсутствуют четко зафиксированные границы. В ответ Пашинян отказался подписывать итоговый документ саммита, и с тех пор, как периодически заявляют официальные лица в Ереване, «ОДКБ начала покидать Армению».
Уточним, что с того времени ничего не изменилось, поскольку Армения так и не получила от ОДКБ ожидаемой поддержки.
Таким образом, формально у Еревана есть причины не подписывать документы, которые Тасмагамбетов привезет завтра в Ереван. И тогда это станет очередным и, по-видимому, самым серьезным за последние месяцы демаршем Армении в отношении Российской Федерации.