США заверили: Швеция будет в НАТО

Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит усилению потенциала альянса. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

По его словам, Североатлантический альянс в 2023 году стал больше и сильнее.

«В этом году добавился 31-й член НАТО - Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», - заявил госсекретарь США.