Си Цзиньпин заявил Байдену, что присоединит Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену о плане «воссоединения» Тайваня с остальным Китаем. Как сообщает NBC со ссылкой на трёх американских чиновников, это произошло на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

По данным источника, Пекин намерен «вернуть контроль над островом мирным путём, а не силой». Утверждается, что Си Цзиньпин в беседе с Байденом опроверг сообщения о планах по захвату Тайваня в 2025-м или 2027 году.

Также китайский лидер в ходе переговоров с американским коллегой выразил обеспокоенность в связи с предстоящими в 2024 году выборами президента Тайваня, Байден в ответ призвал уважать избирательные процессы.