Россия опять несет смерть в Украину
Дроны типа «Шахед» летят на Харьков и Миргород, сообщают украинские телеграм-каналы.
Также пишут о взлете уже пяти «МиГ-31» в России.
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Дроны типа «Шахед» летят на Харьков и Миргород, сообщают украинские телеграм-каналы.
Также пишут о взлете уже пяти «МиГ-31» в России.
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