Сборная Азербайджана по футзалу не смогла попасть на чемпионат мира
Сборная Азербайджана по футзалу провела свой заключительный матч в элитном раунде отборочного турнира чемпионата мира-2024. В городе Алмере подопечные Виталия Борисова играли с Нидерландами.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В итоге сборная Азербайджана заняла в своей группе последнее 4-е место и не смогла пробиться не только в финальную стадию ЧМ, но даже в стыковые матчи, куда попадают четыре из пяти сборных, занявших в группах вторые места.
Итоговое турнирное положение в группе «А»:
1. Казахстан – 18 очков (6 матчей)
2. Нидерланды – 9 (6)
3. Румыния – 4 (6)
4. Азербайджан – 4 (6).
В предыдущих пяти матчах сборная Азербайджана проиграла Румынии (1:3), разгромила Нидерланды (6:1), затем дважды уступила Казахстану (2:4, 2:3) и сыграла вничью с румынами (5:5).
Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.