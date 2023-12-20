Узбеки борются с расточительством

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил государственным органам проводить новогодние корпоративы за счет бюджетных и внебюджетных средств. Об этом стало известно на прошлой неделе на заседании по вопросам предстоящего празднования. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы правительства Бекзод Хидоятов.

В частности, премьер запретил всем государственным организациям, компаниям, банкам с госдолей, а также хокимиятам организовывать корпоративы, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверки за счет бюджета и внебюджетных средств.

При этом руководству и работникам не запрещается проводить праздничные мероприятия за счет собственных средств.

Глава правительства запрещал проводить праздничные мероприятия за счет бюджета и в прошлом году.