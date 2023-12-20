В Баку концентрация угарного газа превышает норму
Концентрация угарного газа в атмосферном воздухе Баку превысила норму, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Отмечается, что мониторинг качества воздуха осуществляется ежедневно в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгаит, Гянджа посредством автоматических станций мониторинга качества воздуха.
На основе анализа данных, полученных со станций, из всех загрязняющих газовых смесей в атмосферном воздухе Баку было установлено превышение в 1,3 раза только угарного газа.
Причина превышения нормы угарного газа связана с интенсивным характером дорожного движения, деятельностью промышленных предприятий и другими антропогенными факторами.