Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов

Если число мигрантов, которые не говорят на русском языке и не уважают культуру страны, увеличить, Россия может быть «потеряна», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, за последний год ситуация с «инокультурными» мигрантами, которые «не предпринимают усилия» для интеграции в российское общество, ухудшилась.

«Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в наше отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам», — подчеркнул патриарх.

Он призвал власти помнить, что если эта тенденция сохранится, «мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ».