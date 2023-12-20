Евросоюз присоединится к операции США в Красном море
Страны Евросоюза решили принять коллективное участие в операции США Prosperity Guardian («Страж процветания») по охране судов в Красном море, подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
«На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — сообщил Боррель.
Он подчеркнул, что «безответственные действия» хуситов представляют угрозу свободе судоходства в Красном море.
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian для обеспечения безопасного судоходства в Красном море 18 декабря. По его словам, вместе с Соединенными Штатами в ней примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Йеменские повстанцы-хуситы в середине ноября объявили о намерении нападать на суда, которые они считают связанными с Израилем, в качестве ответа на операцию в секторе Газа.