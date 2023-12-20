Историческое событие: сегодня «Карабах» сыграет в Ханкенди!

Сегодня в Ханкенди состоится исторический футбольный матч. В 1/8 финала Кубка Азербайджана встретятся сильнейшая команда страны « Карабах » и МОИК (Центральный спортивный клуб армии), занимающий 2-е место в Первой лиге.

Игра, которая навсегда войдет в анналы азербайджанского спорта, начнется в 14:00.

Команды, а также официальные лица и приглашенные гости отправились в Карабах в среду утром и разместились в Шуше. Сегодня утром в Ханкенди отправится большая группа болельщиков и журналисты, среди которых будет и корреспондент haqqin.az.

Стадион в Ханкенди сейчас вмещает 9 тысяч болельщиков. На арене были проведены ремонтные работы. Она была приведена в надлежащий вид.

Победитель матча «Карабах» - МОИК в четвертьфинале сыграет с «Сабахом».

Стоит отметить, что до оккупации агдамская команда последний матч в родном регионе провела в мае 1993 года. На стадионе «Имарят» в Агдаме «Карабах» встречался с товузским «Тураном».