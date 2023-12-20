Орбан испугался, что Украина в ЕС оставит Венгрию без денег
Прием Украины в Евросоюз обойдется примерно в €150—190 млрд, это раздавит ЕС, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В случае приема этой страны в ЕС Украина будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас дают сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, отметил он.
«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — заявил Орбан.
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