Токио хочет заключить с Москвой мирный договор

Токио сохраняет заинтересованность в заключении мирного договора путем разрешения территориального спора с Россией, заявили РБК в посольстве Японии.



Так дипломатическое представительство прокомментировало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России, в том числе с Японией, «закрыты».

В посольстве подчеркнули, что до недавнего времени Россия и Япония вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между странами территориальная проблема остается неурегулированной».

В марте 2022 года российский МИД сообщил, что более не намерен продолжать переговоры с Токио из-за решения «очевидного недружественного характера» санкций, введенных японским правительством на фоне конфликта на Украине. Также прекращались безвизовые поездки японцев на Курилы на основании соглашений от 1991 и 1999 годов.