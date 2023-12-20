Федерация гольфа Азербайджана завершила 2023 год, оценив его как период значительных достижений и подтверждения растущей роли страны в мировом гольф-сообществе.

В центре внимания - великолепные результаты последнего турнира года - U.S. Kids Golf Championship 2023, который проходил с 19 по 20 декабря в ОАЭ на поле престижного гольф-клуба Al Hambrа. Спортсмены юниорской сборной Азербайджана продемонстрировали впечатляющие результаты, а Эмин Рзаев блестяще выступил на турнире, заняв 1-е место в категории Boys 7.

Федерация гольфа Азербайджана активно продвигает развитие молодежных команд и детско-юношеского гольфа. Это отражается не только в национальных турнирах, но и на мировой арене. Участие спортсмена на глобальном Европейском чемпионате U.S. Kids Golf в Шотландии стало выдающимся моментом, когда он впервые поднял флаг Азербайджана, демонстрируя выдающиеся результаты.

Официальный статус аккредитованной спортивной федерации и плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми организациями в гольфе (Международная федерация гольфа, Европейская ассоциация гольфа и организация R&A) подчеркивают международное признание Азербайджана в этом благородном виде спорта.

Уходящий год был насыщен участием азербайджанских гольфистов в многочисленных международных турнирах, а также организацией успешных локальных соревнований под эгидой Федерации. Подписанные меморандумы о взаимопонимании с федерациями гольфа других стран (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан и Республика Татарстан) содействуют развитию гольфа в регионе и обмену опытом.

Нельзя обойти вниманием Azerbaijan Zefer Tournament, проведенный в честь победы во Второй Карабахской войне и укрепления дружбы с Турцией.