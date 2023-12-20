Не платишь алименты – иди на войну

Вместо объявления новой волны мобилизации российские власти собираются пополнять ряды военных за счет контрактников, которых в 2024 году планируют набрать 400 тысяч. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил ей высокопоставленный собеседник, знакомый с планами военного руководства, Москва уже разослала регионам план по контрактникам на следующий год - он такой же, как был в 2023 году "или немного меньше", отметил другой источник Рустамовой, "принимающий участие в совещаниях в Кремле".

Рекрутинг Минобороны будет проводить в том числе среди должников по алиментам, указывает журналистка. Как сказали ей ее источники, это связано с тем, что в следующем году выполнить план по набору контрактников чиновникам будет сложнее: те, кто хотел на войну, уже "закончились", а оставшимся мужчинам не интересны те зарплаты, которые предлагает Минобороны. Кроме того, "иссякают" ресурсы колоний, снабжавших фронт заключенными.