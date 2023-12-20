Азербайджанский посол предупредил Индию обновлено 20:30
Ашраф Шихалиев, покидающий пост посла Азербайджана в Индии, ответил на вопросы местных журналистов.
Как сообщает Livemint.com, интернет-издание, специализирующееся на индийском бизнесе, финансах и банковских вопросах, на прощальной пресс-конференции дипломата спросили о позиции Баку по Кашмирскому конфликту.
Шихалиев ответил, что Азербайджан в этом вопросе поддерживает Пакистан. «За последние тридцать лет позиция Азербайджана по Кашмиру никак не изменилась, - подчеркнул дипломат. - Индия и Пакистан должны решить этот вопрос мирным путем, с должным соблюдением норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Это наша принципиальная позиция».
Издание напоминает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил поддержку Пакистану в вопросе Кашмира на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в 2020 году. «Тесные политические отношения Азербайджана с Турцией и Пакистаном вызвали некоторую тревогу в Индии, - пишет издание. - Их укрепляющееся партнерство, особенно, после военного триумфа Азербайджана над соседней Арменией, привело к обеспокоенности по поводу их способности помочь Пакистану в вопросе Кашмира».
Авторы публикации также отмечают, что в ответ на сближение Азербайджана и Пакистана Индия за последние годы установила тесные отношения с Арменией, продавая этой стране ракетные установки, артиллерийские комплексы, системы борьбы с дронами и другое вооружение.
Отвечая на вопрос по этой теме, посол Шихалиев заявил, что вооружение Индией Армении не может не беспокоить Баку. «Я также хочу сказать, что правительство Индии должно пересмотреть вопрос продажи и вооружения Армении, поскольку это подпитывает реваншистские силы в Армении и наносит ущерб хрупкому миру, который наблюдается в регионе», — подчеркнул посол.
Отметим, что Ашраф Шихалиев был назначен послом Азербайджана в Индии в апреле 2018 года, а 10 октября этого года президент Ильхам Алиев издал распоряжение о его отзыве из страны. Шихалиев, кадровый дипломат, долгое время работал в центральном аппарате МИД. Был послом Азербайджана в Шри-Ланке, Мальдивской Республике, Непале, Бангладеше и Бутане.
* * * 09:18
Индия сделала значительный «прорыв» в вооружении Армении и готова продать Еревану целый набор из ракетных установок, зенитно-ракетных комплексов, артиллерийских орудий, противотанковых ракет и систем обнаружения и подавления дронов.
А теперь, как сообщает haqqin.az со ссылкой на индийские источники, между структурами, аффилированными с Министерством обороны Индии, и Арменией, ведутся переговоры о продаже баллистических ракет «Пралай».
Ранее, как сообщает Economic Times со ссылкой на свои источники, в рамках сделки, оцениваемой в 600 миллионов долларов, индусы готовятся поставить в Армению в ближайшее время зенитно-ракетные комплексы Akash производства компании Bharat Dynamics Limited (BDL). В настоящее время эта система используется вооруженными силами Индии, а также экспортируется во Вьетнам и Филиппины.
Другая индийская компания, Kalyani Strategic Systems, поставила в Армению мобильные артиллерийские комплексы ATAGS в рамках подписанного в прошлом году контракта на сумму в 155 миллионов долларов. Индия также начала поставлять в Армению ракетные комплексы «Пинака», сопоставимые с американскими ракетными комплексами HIMARS, которыми вооружена армия Украины.
Как мы видим, набор вооружений, которые Индия продала или готовится продать Армении, достаточно широк. При этом далеко не все виды оружия носят оборонительный характер. Чего тем более не скажешь о сверхзвуковых тактических и баллистических ракетах, которые Ереван также намерен закупить у индийских партнеров.
Как сообщает интернет-сайт Idrw.org, после успешных договоренностей с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) – структурой, аффилированной с правительством и Министерством обороны Индии, вопрос о продаже Армении этих ракет практически решен. И хотя представители DRDO не раскрывают типы ракет, которые будут проданы Армении, источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что речь идет о гиперзвуковых высокоскоростных крылатых ракетах BraMos и баллистических ракетах малой дальности «Пралай», состоящих на вооружении ракетных войск Индии.
Сообщается также, что разработкой ракет BraMos и «Пралай» руководил бывший начальник Генштаба индийской армии генерал Бипин Рават, а первой страной, которая их купила, стали Филиппины.
Индийское подразделение оборонных исследований отмечает, что радиус действий ракеты «Пралай», предназначенных для обеспечения потребностей армии Индии в тактических целях, колеблется в пределах от 150 до 500 километров. Но Индия, дабы не нарушать действующие в стране ограничения на экспорт ракетных технологий, готова предложить Армении ракеты BraMos и «Пралай» дальностью до 300 километров.
Ранее в индийских источниках появилась новость о том, что Армения заинтересована в покупке BraMos - сверхзвуковых крылатых ракет с дальностью действия до 290 километров и боеголовкой массой 300 килограммов.
В информации о продолжающихся переговорах по баллистическим ракетам «Пралай» указано, что в зависимости от модификации вес боеголовки этой ракеты составляет от 350 до 700 килограммов. Есть также возможность использовать в ракете и кассетные боеголовки.
Сообщается также, что впервые испытания ракеты «Пралай», размещенной на мобильной платформе, прошли в декабре 2021 года.
По информации DRDO, во время первого испытания, в ходе которого были проверены органы управления, система наведения и алгоритмы миссии, ракета «Пралай» проследовала по квазибаллистической траектории, достигнув назначенной цели с высокой степенью точности на расстоянии 400 километров от места пуска. А во время второго испытания «Пралай» преодолела максимальную дальность в 500 километров и полностью контролировалась датчиками дальности и инструментами, включая телеметрию, радар и электрооптическую систему слежения, развернутую на восточном побережье Индии.
В настоящее время ведутся дальнейшие работы по расширению радиуса дальности этой ракеты еще на несколько сотен километров.
Таким образом, Индия вооружает Армению не только оборонительным, но и наступательным оружием, не скрывая при этом своей главной цели – желания создать в регионе альянс Армения – Индия – Иран как альтернативу союзу Турции, Азербайджана и Пакистана.
Напомним, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Индией и Арменией было подписано еще в 2019 году. Однако реальная активизация Нью-Дели в регионе Южного Кавказа началась уже после победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне.
Индия также подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Грецией против растущего влияния Турции в регионах Южного Кавказа, Ближнего Востока и Средиземноморья.
В то же время, с точки зрения специалистов, цель Армении достичь военного баланса с Азербайджаном, тратя свой ограниченный военный бюджет на закупку индийского и французского оружия, не имеет под собой реальных обоснований. Тем более, если учесть, что Азербайджан продолжает закупать самые современные системы вооружения, укрепляя обороноспособность страны и наступательную мощь своей армии.
Таким образом, если гонка вооружений, в которую ввязалась Армения, и представляет для Азербайджана потенциальную угрозу, то только потому, что, придя к власти, реваншистские круги этой страны могут попытаться использовать армянскую армию, вооруженную индийским и французским оружием, для развязывания новой войны на Южном Кавказе.