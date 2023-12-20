Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:30

Ашраф Шихалиев, покидающий пост посла Азербайджана в Индии, ответил на вопросы местных журналистов. Как сообщает Livemint.com, интернет-издание, специализирующееся на индийском бизнесе, финансах и банковских вопросах, на прощальной пресс-конференции дипломата спросили о позиции Баку по Кашмирскому конфликту. Шихалиев ответил, что Азербайджан в этом вопросе поддерживает Пакистан. «За последние тридцать лет позиция Азербайджана по Кашмиру никак не изменилась, - подчеркнул дипломат. - Индия и Пакистан должны решить этот вопрос мирным путем, с должным соблюдением норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Это наша принципиальная позиция».

Издание напоминает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил поддержку Пакистану в вопросе Кашмира на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в 2020 году. «Тесные политические отношения Азербайджана с Турцией и Пакистаном вызвали некоторую тревогу в Индии, - пишет издание. - Их укрепляющееся партнерство, особенно, после военного триумфа Азербайджана над соседней Арменией, привело к обеспокоенности по поводу их способности помочь Пакистану в вопросе Кашмира». Авторы публикации также отмечают, что в ответ на сближение Азербайджана и Пакистана Индия за последние годы установила тесные отношения с Арменией, продавая этой стране ракетные установки, артиллерийские комплексы, системы борьбы с дронами и другое вооружение. Отвечая на вопрос по этой теме, посол Шихалиев заявил, что вооружение Индией Армении не может не беспокоить Баку. «Я также хочу сказать, что правительство Индии должно пересмотреть вопрос продажи и вооружения Армении, поскольку это подпитывает реваншистские силы в Армении и наносит ущерб хрупкому миру, который наблюдается в регионе», — подчеркнул посол. Отметим, что Ашраф Шихалиев был назначен послом Азербайджана в Индии в апреле 2018 года, а 10 октября этого года президент Ильхам Алиев издал распоряжение о его отзыве из страны. Шихалиев, кадровый дипломат, долгое время работал в центральном аппарате МИД. Был послом Азербайджана в Шри-Ланке, Мальдивской Республике, Непале, Бангладеше и Бутане.

* * * 09:18 Индия сделала значительный «прорыв» в вооружении Армении и готова продать Еревану целый набор из ракетных установок, зенитно-ракетных комплексов, артиллерийских орудий, противотанковых ракет и систем обнаружения и подавления дронов. А теперь, как сообщает haqqin.az со ссылкой на индийские источники, между структурами, аффилированными с Министерством обороны Индии, и Арменией, ведутся переговоры о продаже баллистических ракет «Пралай».

Ранее, как сообщает Economic Times со ссылкой на свои источники, в рамках сделки, оцениваемой в 600 миллионов долларов, индусы готовятся поставить в Армению в ближайшее время зенитно-ракетные комплексы Akash производства компании Bharat Dynamics Limited (BDL). В настоящее время эта система используется вооруженными силами Индии, а также экспортируется во Вьетнам и Филиппины. Другая индийская компания, Kalyani Strategic Systems, поставила в Армению мобильные артиллерийские комплексы ATAGS в рамках подписанного в прошлом году контракта на сумму в 155 миллионов долларов. Индия также начала поставлять в Армению ракетные комплексы «Пинака», сопоставимые с американскими ракетными комплексами HIMARS, которыми вооружена армия Украины. Как мы видим, набор вооружений, которые Индия продала или готовится продать Армении, достаточно широк. При этом далеко не все виды оружия носят оборонительный характер. Чего тем более не скажешь о сверхзвуковых тактических и баллистических ракетах, которые Ереван также намерен закупить у индийских партнеров. Как сообщает интернет-сайт Idrw.org, после успешных договоренностей с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) – структурой, аффилированной с правительством и Министерством обороны Индии, вопрос о продаже Армении этих ракет практически решен. И хотя представители DRDO не раскрывают типы ракет, которые будут проданы Армении, источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что речь идет о гиперзвуковых высокоскоростных крылатых ракетах BraMos и баллистических ракетах малой дальности «Пралай», состоящих на вооружении ракетных войск Индии. Сообщается также, что разработкой ракет BraMos и «Пралай» руководил бывший начальник Генштаба индийской армии генерал Бипин Рават, а первой страной, которая их купила, стали Филиппины. Индийское подразделение оборонных исследований отмечает, что радиус действий ракеты «Пралай», предназначенных для обеспечения потребностей армии Индии в тактических целях, колеблется в пределах от 150 до 500 километров. Но Индия, дабы не нарушать действующие в стране ограничения на экспорт ракетных технологий, готова предложить Армении ракеты BraMos и «Пралай» дальностью до 300 километров.