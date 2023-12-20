Ильхам Алиев в Шуше добавлено фото; обновлено 13:05
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в четверг, 21 декабря, ознакомился со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша.
Главу государства проинформировали о проводимых работах.
Было отмечено, что проект центральной улицы города, состоящей в целом из 10 зданий, реализуется в рамках партнерства государственного и частного секторов. В строящихся зданиях завершаются работы по установке железобетонных конструкций. В скором времени начнутся фасадные и кровельные работы. Кроме того, в рамках проекта началась реставрация дома Садыгжана.
Следует подчеркнуть, что президент Азербайджана символически назвал эту улицу «Карабах». На этой улице, охватывающей центр города Шуша, расположены мечеть Говхар Ага, отель «Карабах», здание специального представительства. При реконструкции улицы особое внимание уделяется сохранению национально-исторического архитектурного стиля города Шуша. Строительные работы выполняются на высоком уровне.
Президент Ильхам Алиев также ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.
Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе. Было сообщено, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Строительство 8 зданий здесь началось 1 июля прошлого года, 15 зданий – 1 сентября. Комплекс планируется сдать в ближайшее время.
Глава государства посмотрел готовые квартиры в жилом комплексе.
В жилом комплексе будет сдано в пользование в общей сложности 450 квартир: 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Большая часть квартир будет передана в пользование бывшим вынужденным переселенцам. В комплексе, состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий, будут созданы все условия для комфортного проживания жильцов. Переселение бывших вынужденных переселенцев в эти здания начнется в первом квартале 2024 года.
Кроме того, Ильхам Алиев ознакомился в городе Шуша с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага. Помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства о выполняемой работе.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Шуше со строительными работами в первом новом жилом комплексе, состоящем из 23 зданий, и на улице Карабах, реставрацией мечети Ашагы Гевхар ага и строительством мечети в селе Дашалты. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.