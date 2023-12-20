Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в четверг, 21 декабря, ознакомился со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша.

Главу государства проинформировали о проводимых работах.

Было отмечено, что проект центральной улицы города, состоящей в целом из 10 зданий, реализуется в рамках партнерства государственного и частного секторов. В строящихся зданиях завершаются работы по установке железобетонных конструкций. В скором времени начнутся фасадные и кровельные работы. Кроме того, в рамках проекта началась реставрация дома Садыгжана.

Следует подчеркнуть, что президент Азербайджана символически назвал эту улицу «Карабах». На этой улице, охватывающей центр города Шуша, расположены мечеть Говхар Ага, отель «Карабах», здание специального представительства. При реконструкции улицы особое внимание уделяется сохранению национально-исторического архитектурного стиля города Шуша. Строительные работы выполняются на высоком уровне.