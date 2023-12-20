Макрон критикует Израиль

Борьба Израиля с движением ХАМАС в секторе Газа не должна вестись чрезмерно жесткими методами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Время идет, и мы не должны допустить, чтобы казалась правильной концепция, согласно которой для эффективной борьбы против терроризма нужно попросту все уничтожить в Газе, вести огонь по гражданским», - сказал он в эфире телеканала «Франс-5».

По его мнению, действия Израиля в палестинском анклаве в ответ на нападение ХАМАС «не являются соразмерными».