Вы до сих пор не смогли найти подарок своей мечты и положить его под елку? Не волнуйтесь и дочитайте нашу статью до конца. Мы изучили и собрали здесь лучшие предложения, и предлагаем их вам щедрой рукой Деда Мороза.

Приближается н овогодний праздник, теплая атмосфера которого заставит вас забыть даже о самых холодных днях зимы. Люди украшают улицы города веселыми огоньками, чтобы почувствовать себя в волшебной сказке, украшают в домах елки и кладут под них интересные подарки, чтобы порадовать своих близких.

Итак, начнем:

1. Смартфон Xiaomi Redmi Note 12: Как обычно, в этот праздник вы можете подарить своим близким массу новых радостных впечатлений и возможностей с новым телефоном. Особенно, если этот смартфон сочетает в себе такие функции, как 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, широкий 6,67-дюймовый экран, заднюю 50 МП и фронтальную 13 МП камеры и емкость батареи 5000 мАч по самой разумной цене.

2. Фен Rowenta: Ваша любимая уделяет много внимания своим волосам? Тогда без лишней суеты от всей души подарите ей фен Rowenta, который сделает ее волосы еще более воздушными. Этот фен мощностью 2200 Вт оснащен насадкой-концентратором и диффузором. Функция ионизации модели позволяет сушить волосы, не повреждая их. Цена продукта вас искренне удивит.

3. Триммер Panasonic: Любой джентльмен с радостью примет этот подарок, о котором мы сейчас расскажем. Так, триммер Panasonic с 4 головками помогает с легкостью подстригать и приводить в порядок волосы как на голове, так и на лице и теле. Его цена настолько доступна, что будет прекрасным подарком как для него, так и для вашего бюджета.

4. Смарт-часы Xiaomi: Смарт-часы – один из самых привлекательных современных подарков. Почему нет? С этим подарком вы в любое время сможете вызвать у близкого человека радостные эмоции. Модель со сроком службы без подзарядки до 144 часов будет следить за здоровьем благодаря таким функциям, как счетчик калорий, шагомер, анализ сна и показатель уровня кислорода в крови.

5. Скатерть Sarvagelli: Услышав «Новый год», все вспоминают вкусную еду, сладости и, конечно же, салат оливье. Красивая презентация блюд так же важна, как и их вкус. Для этого прежде всего нужна правильно выбранная скатерть. Поэтому подарите любимой элегантную скатерть Sarvagelli. Изготовленная в Турции скатерть Sarvagelli с нежной вышивкой сумеет согреть все сердца.

Отметим, что по случаю Нового года сеть магазинов Kontakt продолжает акцию скидок до 50% при покупке наличными и беспроцентной рассрочки до 24 месяцев. Здесь вы можете найти ближайший к вам магазин сети и выбрать там лучший подарок года.

Kontakt от всей души поздравляет вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом!